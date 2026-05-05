Marchas en CDMX hoy 5 de mayo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este día se prevén diversas concentraciones, manifestaciones y eventos en distintos puntos de la Ciudad de México, protagonizados por colectivos sociales, estudiantiles y vecinales que exigen atención a sus demandas, lo que podría generar afectaciones viales.

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Protestas desde la mañana

Desde las 10:00 horas, el colectivo “Hasta Encontrarles” se concentrará en la estación Garibaldi del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde acompañarán a familias migrantes para exigir la localización de 40 personas desaparecidas en Chiapas.

También a las 10:00 horas, el Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano realizará actividades en el Monumento a la Revolución y posteriormente en el Sindicato Mexicano de Electricistas, con eventos relacionados al Encuentro Internacional Antiimperialista y Antifascista.

Comunidad estudiantil en protesta

Por su parte, la comunidad de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional llevará a cabo una asamblea para exigir recursos y denunciar presuntos desvíos, en el contexto de un paro estudiantil.

Al mediodía, el colectivo “Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre para promover el consumo legal de cannabis y derechos relacionados, mientras que otros grupos realizarán actividades culturales y artísticas.

Protestas vecinales y vivienda

En la alcaldía Miguel Hidalgo, vecinos de colonias como Polanco y Anzures se manifestarán para exigir cumplimiento de resoluciones judiciales contra proyectos inmobiliarios, mientras que el Frente por la Vivienda Joven realizará actividades solidarias en el Centro Histórico.

Más tarde, en la Universidad Nacional Autónoma de México, colectivos realizarán jornadas de “Memoria y Dignidad” para exigir justicia por una estudiante desaparecida, sumando más actividades a la agenda del día.

Posibles afectaciones viales

Ante la diversidad de movilizaciones, autoridades no descartan afectaciones en vialidades principales, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, anticipar traslados y considerar rutas alternas.