Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer las marchas, concentraciones y eventos previstos para este lunes 6 de abril de 2026 en la capital del país, con el objetivo de que los ciudadanos puedan planear sus traslados y evitar contratiempos.

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Para esta jornada, las autoridades estiman la realización de ocho concentraciones, una cita programada y siete eventos de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México.

Paro nacional de transportistas y agricultores

Desde las 07:00 horas, integrantes de organizaciones de transportistas y del campo llevarán a cabo el “Paro Nacional Agrícola y Transportista 2026”, con concentraciones en importantes autopistas como México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

Protesta en el Tribunal de Justicia

En la alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas, colectivas feministas se reunirán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia por un caso de feminicidio, por lo que se prevé presencia de manifestantes en la zona.

Movilización en Xochimilco

También al mediodía, en Xochimilco, un grupo de trabajadoras sexuales independientes se concentrará en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, con el objetivo de acompañar a una víctima y exigir justicia.

Reunión en Coyoacán

Más tarde, a las 14:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunirá en un punto de Coyoacán para organizar acciones de protesta, incluyendo posturas relacionadas con el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Recomendaciones para los ciudadanos

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de medios y reportes en tiempo real, así como anticipar rutas y tiempos de traslado, ya que estas movilizaciones podrían generar afectaciones en vialidades clave de la ciudad.