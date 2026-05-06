Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre las marchas, concentraciones y rodadas ciclistas programadas para este 6 de mayo de 2026, con el objetivo de que la ciudadanía pueda anticipar afectaciones viales y planear sus traslados.

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De acuerdo con las autoridades, para este día se tienen previstas 12 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, lo que podría generar complicaciones en distintas zonas de la Ciudad de México a lo largo de la jornada.

Concentraciones en la alcaldía Cuauhtémoc

Entre las movilizaciones más relevantes destaca la del Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano, que se concentrará a las 10:00 horas en el Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Avenida Insurgentes Centro No. 98, en la colonia Tabacalera.

Reunión frente a la Suprema Corte

Por su parte, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. se dará cita a las 09:30 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Centro Histórico, también en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que podría afectar la circulación en la zona.

Rodadas ciclistas desde temprano

En cuanto a las rodadas, el Club Ciclista Bici Rayos SME iniciará su recorrido a las 06:00 horas desde Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con destino a la Caseta La Venta, en la carretera México-Toluca.

Más tarde, el grupo Columbia Bikes realizará una rodada a las 20:30 horas, partiendo de la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, con destino a Fuentes Brotantes, en Tlalpan.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, salir con anticipación y considerar rutas alternas, ya que las movilizaciones podrían impactar la movilidad en varios puntos de la capital durante el día.