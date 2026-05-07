Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la agenda de movilizaciones y actividades previstas para este 7 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, por lo que autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y planear rutas alternas para evitar contratiempos.

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Durante la jornada de este jueves, la SSC tiene registradas 13 concentraciones, una rodada motociclista, cuatro rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital del país.

Petroleros Unidos por México se manifestarán en Miguel Hidalgo

Una de las principales concentraciones será encabezada por Petroleros Unidos por México, quienes tienen previsto reunirse a las 07:30 horas en las oficinas de Petróleos Mexicanos (Puerta 21), ubicadas en Bahía de San Hipólito No. 20, colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Frente Antiimperialista realizará reunión en Cuauhtémoc

Más tarde, a las 10:00 horas, integrantes del Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrarán en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre Avenida Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Habrá rodada motociclista desde Ciudad Universitaria

En materia de rodadas, la SSC informó que la agrupación La Klica Biker del Norte Ciudad de México iniciará un recorrido motociclista a las 19:00 horas desde el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria.

También se tiene contemplada una rodada ciclista que partirá a las 21:00 horas desde el Zócalo capitalino con destino al Parque Xotepingo, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.

Autoridades recomiendan tomar precauciones

Ante las distintas movilizaciones programadas para este jueves, las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados, ya que podrían registrarse afectaciones viales en avenidas principales y zonas de alta afluencia en la Ciudad de México.