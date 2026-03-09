Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este lunes 9 de marzo de 2026 se prevén diversas concentraciones, manifestaciones y actividades organizadas por sindicatos, colectivos y agrupaciones sociales en distintos puntos de la Ciudad de México.

LEE ADEMÁS: DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

Entre los participantes se encuentran personal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar, trabajadores del Colegio de México, Barra Feminista MX e indígenas artesanos, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

Protesta de personal de salud del IMSS Bienestar

A las 6:00 horas, personal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar realizará una concentración en la Unidad de Atención Oncológica para la Mujer “La Pastora”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los manifestantes exigen la reincorporación de toda la plantilla de personal en esta unidad médica. Se espera la participación de alrededor de 50 personas.

Manifestación del Colectivo Tonantzin

A las 9:00 horas, el Colectivo Tonantzin se concentrará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Su principal demanda es la destitución de un servidor público, en una protesta que podría reunir aproximadamente 40 participantes.

Protesta de trabajadores del Colegio de México

Más tarde, a las 10:00 horas, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera, para realizar un mitin y acompañamiento durante la primera audiencia por la reinstalación de la dirigente nacional de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud. Se estima la asistencia de 30 personas, con apoyo de organizaciones sindicales de Nayarit.

Apoyo a audiencia en juzgados penales

A las 11:00 horas, el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se reunirá en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para respaldar a una persona imputada por el delito de violencia familiar durante su audiencia. Se prevé un aforo aproximado de 25 personas.

Vigilias contra el aborto en varios puntos

Durante el día, el movimiento “40 días por la vida” realizará vigilias de oración en contra del aborto frente a distintas sedes de la Fundación Marie Stopes México, ubicadas en Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa. Estas concentraciones buscan promover la defensa de la vida y podrían reunir cerca de 50 participantes.

Actividades feministas y sindicales

A las 14:00 horas, la organización Barra Feminista MX realizará en el Zócalo capitalino la cuarta edición de “Retas de Futbol”, en el marco del Paro Nacional 9M, con el objetivo de reapropiarse de espacios deportivos históricamente negados a las mujeres.

Además, durante el día el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en protesta contra el liderazgo del Sindicato Mexicano de Electricistas.