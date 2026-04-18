Marchas en la CDMX 18 de abril 2026: ¿Dónde y a qué hora habrá movilizaciones?

Te decimos dónde habrá marchas y bloqueos en las calles de la CDMX este día para que tomes tus precauciones y las mejores rutas

La Ciudad de México se caracteriza por ser el punto de encuentro de muchas movilizaciones provenientes del interior de la República Mexicana o de la misma CDMX, por tal motivo, te presentamos cuáles serán las principales avenidas y calles que se podrían ver afectadas por marchas y manifestaciones este día.

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Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas

La Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Afectados por los Créditos Hipotecarios del ISSSTE-FOVISSSTE, se reunirá en:

Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Benito Juárez

11:00 Horas.

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, se concentrará en:

Sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en Av. Universidad No. 779, Col. Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero

20:00 Horas.

Los Locos del Barrio Unido MX rodarán de:

Av. Central Carlos Hank González y Villa Cacama, Col. Joyas de Aragón , alcaldía Gustavo A. Madero.

, alcaldía Gustavo A. Madero. Con destino al Ángel de la Independencia.

Venustiano Carranza

19:30 Horas.

Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán de: