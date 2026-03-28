Marchas en la CDMX 28 de marzo 2026: ¿Dónde y a qué hora habrá movilizaciones?￼

Te decimos dónde habrá marchas y bloqueos en las calles de la CDMX este día para que tomes tus precauciones y las mejores rutas

Este sábado 28 de marzo de 2026 se prevén tres marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

APAPACHE AUTISMO CIUDAD DE MÉXICO

Hora: 09:30 Lugar: Ángel de la Independencia Destino: Monumento a la Revolución Demanda: “12ª Caminata Apapache Autismo 2026”, para concientizar y sensibilizar a la población sobre el Trastorno del Espectro Autista, derribar mitos y promover un entorno más inclusivo para las personas que padecen este trastorno.

COLECTIVO “FUERZA COMUNITARIA”

Hora: 11:00 Lugar: Ángel de la Independencia Destino: Palacio de Bellas Artes Demanda: Marcha “No Kings”, en contra del autoritarismo y las políticas migratorias ejercidas por parte del gobierno estadounidense en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos; así como en protesta por las detenciones arbitrarias y la violencia hacia los migrantes, además en defensa de la dignidad, justicia y organización popular.

GRUPO DE AFICIONADOS “CIELITO LINDO”

Hora: 15:00 Lugar: Viaducto Tlalpan No. 3342, Col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán Destino: Estadio “Banorte” Demanda: Marcha “Caminemos Juntos” para asistir al partido amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Portugal en el Estadio “Banorte”, con motivo de la reinauguración de este recinto.