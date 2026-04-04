Marchas en la CDMX 4 de abril 2026: ¿Dónde y a qué hora habrá movilizaciones?

Los bloqueos están a la orden del día en la ciudad. Foto: Cuartoscuro.com

Este sábado 4 de abril habrá dos marchas en la CDMX: la Anticaminata Autista en Venustiano Carranza y la Marcha para Jesús rumbo al Ángel.

Este sábado 4 de abril de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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FRENTE UNIDO AUTISTA DE MÉXICO

Hora: 09:00 Lugar: Parque Aguascalientes, Penitenciaria y Ferrocarril Interoceánico, Col. Penitenciaria, Alc. Venustiano Carranza Destino: Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Sastrería No. 20, Col. 10 de Mayo, Alc. Venustiano Carranza Demanda: En el marco del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, realizarán la “3ª Anticaminata Autista”, con la finalidad de visibilizar el autismo desde una perspectiva propia y comunitaria, alejándose de los recorridos tradicionales.

MOVIMIENTO CRISTIANO EN MÉXICO

Hora: 12:00 Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calz. Mahatma Gandhi, Col. Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo Destino: Ángel de la Independencia Demanda: “31ª Marcha para Jesús 2026”, con la finalidad de exaltar la fe, transmitir esperanza y unir creyentes en el país, como todos los años.