Marchas en la CDMX este 7 de marzo de 2026 ¿dónde y a qué hora habrá?

Este sábado 7 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

La Ciudad de México se caracteriza por ser el punto de encuentro de muchas movilizaciones provenientes del interior de la República Mexicana o de la misma CDMX, por tal motivo, te presentamos cuáles serán las principales avenidas y calles que se podrían ver afectadas por marchas y manifestaciones este día.

MINISTERIO INTERNACIONAL POR LA PAZ “JESUCRISTO ES EL SALVADOR”, SANIDAD Y RESTAURACIÓN DE LAS FAMILIAS

Hora: 09:00

Lugar: Calz. Mahatma Gandhi y A. Paseo de la Reforma, Col. Bosque de Chapultepec I Secc., Alc. Miguel Hidalgo

Destino: Monumento a la Revolución

Demanda: Marcha “Por la Paz, Sanidad y Restauración de las Familias”, con el objetivo de coadyuvar con las autoridades en la restauración del tejido social; a fin de conformar una sociedad sana y hogares integrados, además de buscar la disminución de la violencia en el país.