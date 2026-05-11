Marchas en la CDMX este 11 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Así comienza el día lunes con marchas en la Ciudad de México. Toma tus precauciones.

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Lugar: Edificio Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Palacio Nacional

Demanda: Exigen una audiencia con la presidenta de México, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos, el reconocimiento del derecho humano a la electricidad y la atención a las demandas históricas de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.