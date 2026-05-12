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Marchas en la CDMX este 12 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este martes 12 de mayo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos



Foto: Cuartoscuro.com

BLOQUE DE DELEGACIONES DEMOCRÁTICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Hora10:00

Lugar: “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico NacionalCol. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero

Destino: Dirección General del Instituto Politécnico Nacional Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero

Demanda: En defensa del derecho a la promoción vertical y del proceso de admisión de las plazas vacantes, tal y como lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo y por el pago del finiquito a los trabajadores jubilados; así como por mejores condiciones de trabajo y herramientas e insumos necesarios para desarrollar su labor en todas las áreas, incremento salarial y por un alto al acoso y violencia laboral.