Marchas en la CDMX este 13 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Evita las marchas y toma tus precauciones este miércoles

Este miércoles 13 de mayo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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COMUNIDAD POLITÉCNICA

Hora: 13:00

Lugar: Plaza de las Tres Culturas

Destino: Secretaría de Gobernación

Demanda: “Paro General de 36 horas”, para acudir en marcha a entregar el pliego petitorio de demandas en el que exigen:

– Reconocimiento del movimiento estudiantil

– Destitución de autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades

– Que se designe a una comisión organizativa para la elección de la terna para ocupar el cargo de director general

– Desaparición del patronato y que se regrese al Instituto Politécnico Nacional el dinero recaudado a su nombre

– Que se establezca un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los ingresos autogenerados retornen al Instituto en un plazo definido y se distribuyan prioritariamente según la demanda académica de cada escuela

– Incremento presupuestal

– Transparentar y normalizar los procedimientos de ingreso, concursos de oposición de cátedra y otorgamiento de definitividad

– La reintegración inmediata a las unidades académicas de las plazas docentes vacantes

– Anulación de los lineamientos de actas administrativas y sanciones