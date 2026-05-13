Marchas en la CDMX este 13 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este miércoles 13 de mayo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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COMUNIDAD POLITÉCNICA
Hora: 13:00
Lugar: Plaza de las Tres Culturas
Destino: Secretaría de Gobernación
Demanda: “Paro General de 36 horas”, para acudir en marcha a entregar el pliego petitorio de demandas en el que exigen:
– Reconocimiento del movimiento estudiantil
– Destitución de autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades
– Que se designe a una comisión organizativa para la elección de la terna para ocupar el cargo de director general
– Desaparición del patronato y que se regrese al Instituto Politécnico Nacional el dinero recaudado a su nombre
– Que se establezca un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los ingresos autogenerados retornen al Instituto en un plazo definido y se distribuyan prioritariamente según la demanda académica de cada escuela
– Incremento presupuestal
– Transparentar y normalizar los procedimientos de ingreso, concursos de oposición de cátedra y otorgamiento de definitividad
– La reintegración inmediata a las unidades académicas de las plazas docentes vacantes
– Anulación de los lineamientos de actas administrativas y sanciones