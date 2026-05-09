Este sábado 9 de mayo de 2026, se tiene prevista una movilización importante en la Ciudad de México. Te compartimos los detalles para que puedas planificar tus traslados con anticipación y evitar contratiempos en tu ruta.
Movimiento por la Diversidad en Tláhuac
La comunidad LGBTTTIQA+ se manifestará en el oriente de la ciudad bajo la consigna de visibilización y respeto a los derechos humanos.
- Hora: 12:00 horas.
- Punto de partida: Glorieta “Paso del Conejo” (Av. Tláhuac y Av. Acueducto, Col. San Francisco Tlaltenco, Alc. Tláhuac).
- Destino: Sede de la Alcaldía Tláhuac (Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción, Alc. Tláhuac).
- Motivo: Se llevará a cabo la “7ª Marcha de la Diversidad Tláhuac 2026”.
Demanda: El movimiento busca consolidarse como un espacio de expresión, visibilización y reconocimiento en favor de la diversidad, la igualdad y el respeto irrestricto a los derechos de la comunidad en la demarcación.