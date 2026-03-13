Marchas y movilizaciones para hoy 13 de marzo en CDMX

EN VIVO: Marcha de la Generación Z HOY 14 de diciembre en CDMX

Colectivos de búsqueda, trabajadores del SNTE, telefonistas y estudiantes realizarán movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, algunas con posibilidad de marchas y afectaciones viales.

LEE ADEMÁS: Alerta PAN que Plan General de Desarrollo acota a Copacos

La Ciudad de México registrará este día diversas movilizaciones sociales, concentraciones y posibles marchas encabezadas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, sindicatos y comunidades estudiantiles.

A las 10:00 horas, integrantes del colectivo Telefonistas Construyendo Democracia se reunirán en las oficinas de Teléfonos de México, ubicadas en Avenida Parque Vía, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, realizarán un acto cultural y un tendedero de la memoria para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad y la emancipación plena. Se estima la presencia de 100 personas.

En Iztapalapa, el grupo Vanguardia Monterrubio convocó a una concentración a las 10:00 horas frente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde brindarán acompañamiento a la audiencia de uno de sus agremiados, quien fue vinculado a proceso por homicidio calificado. El aforo estimado es de 20 personas.

Más tarde, a las 12:00 horas, la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” sostendrá una mesa de trabajo con autoridades del plantel en las instalaciones ubicadas en Calzada del Hueso, en la alcaldía Tlalpan.

Los estudiantes buscan dar seguimiento a su pliego petitorio, en el que exigen mayor seguridad dentro del plantel, expulsión de grupos porriles y acciones contra la violencia de género. No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones.

Finalmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque se concentrará a las 11:00 horas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigen que se reconozca formalmente su relación laboral con el Gobierno de la Ciudad de México y advirtieron que no descartan el bloqueo de vialidades como medida de protesta.