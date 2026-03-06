Marchas y protestas en CDMX hoy 6 de marzo de 2026: concentraciones, horarios y zonas afectadas

Este 6 de marzo de 2026 se tienen previstas varias concentraciones y protestas en la Ciudad de México

La CDMX registrará este viernes diversas movilizaciones y actividades de protesta organizadas por colectivos y organizaciones civiles. Las concentraciones se realizarán en puntos como Roma Norte, colonia Doctores, Centro Histórico y Río Churubusco, donde podrían presentarse afectaciones viales.

Protesta de Liberación Animal MX

Hora: 10:30

Lugar: Juzgados Penales de la CDMX, Dr. Lavista 114, colonia Doctores.

El colectivo exigirá justicia por el asesinato de una perrita en Coyoacán y que no haya impunidad en casos de maltrato animal.

Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio

Hora: 11:00

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social, Medellín 33, Roma Norte.

Realizarán una rueda de prensa para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra defensores mazatecos y la liberación de un antropólogo preso en Oaxaca.

A las 13:30 horas realizarán un taller de bordado en el Museo Nacional de la Estampa.

Bordada colectiva de familias buscadoraS

Hora: 11:00

Lugar: Plaza de las Familias Buscadoras, Av. Niños Héroes 130.

Familiares de personas desaparecidas realizarán una actividad simbólica con fotografías de sus seres queridos para exigir justicia.

Asamblea estudiantil en la Prepa 2

Hora: 12:00

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, Iztacalco.

Estudiantes analizarán denuncias por acoso dentro del plantel y definirán acciones a seguir. No se descarta brigadeo informativo en la zona.

Protestas de juzgadores cesados por reforma judicial

El Comité de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial realizará movilizaciones durante el día.

07:00 horas: Palacio Nacional

Palacio Nacional 08:30 horas: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación Durante el día: Órgano de Administración Judicial (Av. Revolución 1508)

Exigen indemnización constitucional y respeto a derechos laborales. No se descartan bloqueos viales.