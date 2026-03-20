Marco Verde deja fuera a ‘Canelo’ Álvarez del Top 3 de los mejores boxeadores en la historia de México: ¿a quiénes eligió?

Marco Verde forma parte del Team Canelo, pero no por eso considera a Saúl Álvarez entre los mejores boxeadores de la historia de México. Para sorpresa de muchos, el medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó fuera de la lista al jalisciense, aunque el mazatleco explicó que se debió a una razón en particular.

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El boxeo mexicano ha sido cuna de grandes figuras a lo largo de la historia, y definir a los mejores siempre genera debate. En esta ocasión, quien se animó a hacer su propia lista fue el joven medallista olímpico, que da sus primeros pasos en el profesionalismo y que ya comienza a ser una voz sobre los temas que apasionan a los aficionados.

‘El Green’ es un personaje que ha adquirido un importante protagonismo dentro del pugilismo mundial. Luego de su gran participación en la última justa veraniega, el joven de Mazatlán, Sinaloa, comenzó su carrera profesional y ya acumula un invicto de 4-0, por lo que su nombre comienza a cobrar fuerza entre los aficionados al deporte de los puños.

Cuestionado sobre cuál considera que es el podio del boxeo nacional, Verde mencionó a Julio César Chávez como el primer lugar, como casi por unanimidad se considera en el mundo del boxeo. El problema llegó después, cuando eligió al segundo y tercero de su lista.

“Soy de la vieja escuela. Voy a poner a Julio César Chávez como número uno, como número dos a Salvador Sánchez. Como número tres pongo a este peleador por su carrera amateur y es Óscar Valdez. Me gusta mucho su trayectoria amateur porque hizo dos ciclos olímpicos y en el profesional también lo hizo muy bien”, dijo Verde a Don Team México.

Así fue como desató la polémica, pues a pesar de que es parte del Canelo Team, Marco no nombró a Saúl Álvarez, algo que inmediatamente explicó.

”Es que me dejó tres, me dejó tres (risas)”, argumentó con una carcajada que evidenció que su omisión no fue por falta de reconocimiento al tapatío, sino por las limitaciones del ejercicio.

Cabe recordar que Marco Verde acaba de vencer hace unos días al colombiano Alexander Moreno en el CODE de Guadalajara, en un duelo pactado a ocho asaltos dentro de la división supermediana. ‘El Green’ se llevó la victoria por decisión unánime y sumó su quinta victoria como profesional, manteniendo su invicto.

Su actuación fue sólida, técnica y dominante; sin embargo, su porcentaje de nocauts, que ya ronda por debajo del 50%, dejó una sensación agridulce entre los asistentes, que esperaban ver al medallista olímpico cerrar la noche antes del límite. Por ahora, el equipo del sinaloense planea la siguiente pelea, la cual podría ser en mayo o en septiembre, cuando regrese Saúl Álvarez, pues suele aparecer siempre en sus carteles.