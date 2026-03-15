Marco Verde vence a Alexander Moreno y mantiene su invicto en el boxeo profesional

Marco Verde derrotó a Alexander Moreno en Guaalajara y mantiene su invicto 5-0 en el boxeo profesional tras una victoria por decisión unánime.

Marco Verde sumó una victoria más a su récord invicto como profesional. El flamante medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 presume ahora una foja de 5-0 tras derrotar por decisión unánime al colombiano Alexander Moreno en el CODE de Guadalajara. Pero el camino del olimpismo al boxeo profesional es un sendero estrecho donde no basta con ganar; hay que convencer. Y ‘El Green’ dejó un eco de insatisfacción entre la afición que esperaba un triunfo por la vía del cloroformo.

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Desde el pesaje, Verde lucía físicamente superior, más grande y sólido para la división supermediana. Tras el campanazo inicial, el mexicano se tomó el tiempo para leer a un Moreno que apostó exclusivamente al contragolpe. Ni siquiera un breve incidente técnico con el cordón de su guante distrajo a ‘El Green’, quien cerró el primer asalto marcando el ritmo con combinaciones a dos niveles.

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Marco Verde fue amplio dominador a lo largo de los ocho rounds.



Ligero susto al final.



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Para el segundo episodio, la guardia zurda del mazatleco se convirtió en un enigma insoluble para el sudamericano. El jab del tricolor funcionó como un estilete, lo que abrió paso a ganchos al cuerpo y uppercuts que daban señales de una noche corta. Moreno comenzó a retroceder sin encontrar respuestas ante la avalancha ofensiva del olímpico.

Pero no todo fue un monólogo. En el tercer round, Marquito bajó ligeramente las revoluciones, una economía de esfuerzo que Alexander Moreno aprovechó con valentía. En el último minuto de ese asalto, el colombiano logró conectar ganchos al rostro que encendieron las alarmas y emparejaron las acciones en el intercambio corto.

La respuesta del medallista olímpico fue autoritaria. En el cuarto round, salió decidido a recuperar el terreno, asfixió a Moreno con ráfagas de más de tres golpes. Los ganchos al hígado, sello de la casa, comenzaron a minar la resistencia de un rival que ya solo buscaba sobrevivir. Verde retomó el control con la contundencia de quien sabe que no puede permitirse titubeos.

Los episodios cinco y seis fueron una exhibición de volumen. Verde fue un vendaval de cuero, demostrando una preparación física envidiable y una inteligencia táctica que lo sitúa varios peldaños por encima del promedio.

Al llegar el séptimo, el ambiente en el CODE cambió. El dominio de Verde era absoluto, pero la pólvora parecía mojada. La afición tapatía, conocedora y exigente, comenzó a pedir el nocaut. A pesar de la superioridad técnica, el golpe definitivo no llegó.

En el octavo y último asalto, Moreno incluso se dio el lujo de cerrar con dignidad, al conectar dos volados al rostro de ‘Green’ justo antes de que la campana final sentenciara la historia.

Las tarjetas no mintieron. Decisión unánime para Marco Verde. El invicto sigue intacto, pero el porcentaje de nocauts del mexicano —ahora por debajo del 50%— empieza a ser un tema de conversación en el gremio.