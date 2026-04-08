María José Marín, la joya latina campeona de Augusta que brillará en el Riviera Maya Open 2026

El Riviera Maya Open at Mayakoba contará con la presencia de la colombiana María José Marín, campeona del Augusta Women’s Amateur Championship, quien representará al golf latino junto a Gaby López, María Fassi, Isabella Fierro y Clarisa Temelo.

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La joven de 19 años, originaria de Cali, Colombia, se suma a un cartel de élite con figuras como Nelly Korda (número 2 del mundo) y Lydia Ko (campeona olímpica París 2024). El torneo se jugará del 27 de abril al 3 de mayo en El Camaleón, Mayakoba, con una bolsa de 2.5 millones de dólares.

Su triunfo en el Augusta National Golf Club llegó con un impresionante -14 bajo par, convirtiéndose en campeona del Augusta National Women’s Amateur y sumando puntos rumbo al LPGA Tour.

Actualmente acumula 11 puntos en el programa LPGA Elite Amateur Pathway, más de la mitad de los necesarios para obtener su afiliación al LPGA Tour, aunque planea terminar su etapa universitaria en la Universidad de Arkansas antes de dar el salto al profesionalismo.

Su palmarés reciente es destacado: campeona NCAA División I, ganadora del Women’s Amateur Latin America en México, campeona del Sudamericano Amateur, además de participar en el U.S. Women’s Open y el Amundi Evian Championship.

En 2026 ya suma varios top 10 y una victoria en el Clemson Invitational, consolidándose como una de las mejores amateurs del mundo.

Gracias a su título en Augusta, obtuvo invitaciones a torneos como el Chevron Championship, U.S. Women’s Open, Amundi Evian Championship y AIG Women’s Open, siempre que mantenga su estatus amateur.

El Riviera Maya Open será una nueva oportunidad para seguir creciendo en su carrera, ahora con el respaldo de ser campeona de Augusta y bajo los reflectores internacionales.

Con apenas 19 años, María José Marín ya se perfila como una de las grandes promesas del golf mundial, combinando talento, disciplina y proyección hacia la élite.