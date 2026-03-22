Mario Andretti reconoce falta de ritmo de Checo Pérez y Valtteri Bottas: “Ambos están un poco oxidados”

el legendario piloto, cuyo apellido da nombre al monoplaza MAC-26, reconoció que ni el mexicano, ni su coequipero Valtteri Bottas, están en su mejor momento al volante.

Sergio Pérez ha recibido la primera pedrada en Cadillac. Si bien Mario Andretti, miembro del consejo de administración de la naciente escudería y campeón del mundo de 1978, ha elogiado los progresos del equipo más nuevo de la Fórmula 1, el legendario piloto, cuyo apellido da nombre al monoplaza MAC-26, reconoció que ni el mexicano, ni su coequipero Valtteri Bottas, están en su mejor momento al volante.

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Es por eso que según Andretti, en Cadillac se aseguran de no sobrecargar innecesariamente a sus veteranos pilotos. La falta de carga aerodinámica, especialmente de estabilidad en la parte trasera, es una queja común, pero la escudería de General Motors ya ha reducido a la mitad su déficit entre Melbourne y Shanghái. La mejora es evidente y el camino hacia adelante comienza a delinearse.

“Había mucha ansiedad, sin duda. Pero al mismo tiempo, allí estábamos, y todos mirábamos hacia adelante desde ese momento, lo creas o no, y nos sentíamos afortunados de haber llegado hasta allí”, recordó en el podcast Drive to Wynn, donde se le pidió a Mario Andretti que resumiera las emociones de ese momento tan importante.

“Hubo muchísimo apoyo. La alta dirección de Cadillac estaba allí, lo cual siempre se agradece. Pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, estando aquí, ya sabes, este es nuestro rodeo, obviamente, y solo quería ver cómo nos veíamos en comparación con los otros equipos. Y sabes qué, Cadillac parecía estar a la altura en todos los sentidos, la presentación y la ejecución, todo”, añadió el campeón de 1978.

Bottas logró el mejor resultado de Cadillac hasta la fecha con un decimotercer puesto en el Gran Premio de China, una carrera en la que ambos coches cruzaron la meta. Pérez finalizó 15, siendo el último de los pilotos clasificados. El objetivo del juego para Cadillac F1 es seguir progresando.

Valtteri, 10 veces ganador de Grandes Premios, pasó 2025 como piloto reserva de Mercedes. Pérez, seis veces ganador de Grandes Premios, pasó 2025 completamente fuera de la Fórmula 1, tras perder su asiento en Red Bull al final de la temporada anterior. En este momento, ambos pilotos recuperan gradualmente su ritmo. Sin embargo, ya están identificando dónde debe trabajar el equipo para mejorar su rendimiento.

“Lo que más me interesa es escuchar a los pilotos, y de eso se trata realmente. Para ser sincero, creo que ambos están un poco oxidados. Ambos han estado fuera de la cabina de mando durante al menos una temporada. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cuidadosos, ya sabes, simplemente participando y no retrasando nada saliendo y creando más trabajo del necesario”, reconoció.

“Pero los comentarios iniciales, claramente, indican que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que sigo escuchando de ambos y cosas por el estilo. Y el otro aspecto es intentar comprender completamente cómo aprovechar la unidad de potencia para lo que se requiere, entre mantener la carga de la batería y todo ese tipo de cosas”, sentenció.