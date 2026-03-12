El senador del PAN advirtió que, tras el rechazo a la reforma de Claudia Sheinbaum, normas contrarias a la Constitución podrían ser avaladas por la SCJN

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, advirtió que, tras el rechazo a la reforma político-electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, existe el riesgo de que el gobierno federal intente impulsar un “Plan B” para modificar la legislación electoral.

El legislador señaló que, ante la falta de respaldo a la iniciativa original en el Congreso, el Ejecutivo podría buscar cambios alternos mediante otra propuesta de reforma.

“Habrá que ver si por un Plan B intenta hacer alguna reforma electoral que fuera a todas luces inconstitucional, pero si ya controlan a la Corte, ahí, siendo una ley inconstitucional, la podrían declarar constitucional“.

Cortés Mendoza sostuvo que la iniciativa presentada por la presidenta no prosperó porque afectaba intereses de los partidos aliados del oficialismo, particularmente del Partido Verde y del Partido del Trabajo.

“Está claro que la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum nació muerta porque no cuenta con el respaldo de sus aliados. Toca el interés del Partido Verde, toca el interés del PT”, afirmó.

El senador panista señaló que, ante ese escenario, podría construirse una reforma alterna negociada con los partidos aliados, en la que no se modifiquen aspectos que resultan relevantes para esas fuerzas políticas, como los espacios de representación proporcional o el financiamiento a los partidos.

Asimismo, indicó que en el país existe una demanda para revisar el sistema de asignación de diputados de representación proporcional. Recordó que junto con el senador Raymundo Bolaños presentó una propuesta para modificar la integración de la Cámara de Diputados, con el planteamiento de que, de los 200 legisladores plurinominales, 100 se asignen como primeras minorías y los otros 100 mediante listas de partido.

Cortés Mendoza sostuvo que el actual sistema genera una sobrerrepresentación legislativa que, a su juicio, no refleja la pluralidad política del país y señaló que en la Cámara de Diputados, con el 54 por ciento de los votos, el bloque oficialista obtuvo el 73 por ciento de los escaños.

El senador panista también afirmó que la propuesta de reforma electoral presentada por el Ejecutivo no abordó la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

En ese sentido, señaló que durante procesos electorales recientes diversos candidatos recibieron amenazas que limitaron o impidieron sus campañas.

“Muchos candidatos dejaron de salir a la calle por amenazas a sus familias; muchos no pudieron hacer campaña y algunos dejaron la contienda.

Dijo que, en su propuesta legislativa, se plantea que la participación del crimen organizado en una elección sea una causa suficiente para anularla, independientemente de la diferencia de votos entre candidatos. “No puede haber democracia cuando te amenazan a ti como candidato o a tu familia”, sostuvo.