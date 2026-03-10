El senador del PAN afirmó que, aunque incómodas, las declaraciones de Donald Trump sobre la violencia reflejan la realidad en varias regiones de México

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la violencia en México resultan incómodas, pero en diversas regiones del país describen una realidad que no puede seguir negándose, afirmó el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Sostuvo que minimizar o negar la gravedad del problema no contribuye a resolverlo ni mejora la percepción internacional del país. Señaló que reconocer la dimensión de la violencia es una condición necesaria para comenzar a recuperar la seguridad.

“Hay municipios completos donde el crimen organizado decide quién puede gobernar, quién puede hacer campaña y quién puede trabajar. En muchos casos, las familias viven bajo amenazas permanentes y esquemas de extorsión“, señaló.

El senador panista sostuvo que la crisis de seguridad obliga a construir una respuesta conjunta con otros países, debido a que las organizaciones criminales ya no actúan únicamente dentro de las fronteras nacionales, sino mediante redes de operación transnacional.

Por ello, consideró necesario reforzar la cooperación entre México, Estados Unidos y otras naciones de América Latina para enfrentar de manera coordinada al crimen organizado, al narcotráfico y a las estructuras delictivas que actúan en varios países de la región.

También lamentó que México esté desaprovechando espacios internacionales en los que se discuten estrategias compartidas en materia de seguridad, combate al narcotráfico y coordinación regional.

“Estos foros no solo permiten coordinar acciones contra el crimen organizado; también son espacios para fortalecer la relación entre países de la región, compartir información sobre la operación de los cárteles y construir alianzas que ayuden a atraer inversión y generar estabilidad”, explicó.

Cortés Mendoza subrayó que México debe asumir una participación más decidida en los mecanismos de cooperación internacional vinculados con la seguridad, con el objetivo de recuperar el control del territorio y fortalecer el Estado de derecho.

“México merece paz, seguridad y Estado de derecho. Pero eso solo será posible cuando el gobierno reconozca la magnitud del problema y trabaje con firmeza, dentro y fuera del país, para recuperar el control del territorio“, concluyó.