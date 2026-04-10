Marko Cortés y coordinadora de la ONU en México coinciden en no desestimar informes sobre desapariciones forzadas

El senador panista y Allegra Baiocchi acordaron trabajar de manera conjunta en la Iniciativa ONU80 y en el Marco de Cooperación 2026-2031 para fortalecer la defensa de los derechos humanos

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, advirtió que México no debe volver a minimizar ni desestimar los informes emitidos por los comités especializados de la Organización de las Naciones Unidas, al reunirse con la coordinadora residente del organismo en el país, Allegra Baiocchi, con quien coincidió en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, defender los derechos humanos y mantener vigente el multilateralismo en medio de la actual crisis internacional.

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Durante el encuentro, el presidente de la Comisión de Organismos Internacionales del Senado y la representante de la ONU en México acordaron trabajar de manera conjunta para evitar que en el futuro se repitan casos como el ocurrido con el Comité contra la Desaparición Forzada, cuyas observaciones fueron cuestionadas pese a tratarse de un órgano derivado de tratados internacionales de los que México forma parte.

🇲🇽🇺🇳 Sostuve una muy productiva reunión con @AllegraBaiocchi, Coordinadora Residente de @ONUMX.



Conversamos sobre la importancia de fortalecer la cooperación internacional ante la actual crisis multilateral y el contexto político en México.



Desde el Senado reafirmamos el… pic.twitter.com/ERjGCgjVV5 — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 8, 2026

Cortés Mendoza reafirmó el compromiso de colaborar con la Iniciativa ONU80, impulsada por las Naciones Unidas con el propósito de fortalecer el impacto del organismo y reafirmar la relevancia del multilateralismo en un momento marcado por una crisis internacional y por retos crecientes en materia de derechos humanos.

El legislador panista señaló que existe disposición para trabajar de manera coordinada con la ONU, particularmente en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de mecanismos de cooperación que permitan atender los principales desafíos del país.

En el encuentro, ambas partes destacaron además la importancia del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2026-2031, firmado el año pasado entre el Gobierno de México y el Sistema de la ONU, ya que, señalaron, es la hoja de ruta estratégica para los próximos seis años, al permitir alinear acciones y estrategias en temas prioritarios como el desarrollo inclusivo, la paz y el pleno respeto a los derechos humanos.

Cortés Mendoza y Allegra Baiocchi coincidieron también en que México y la ONU deben mantener un canal permanente de diálogo y cooperación, sobre todo ante el contexto político nacional y la crisis multilateral que atraviesa el sistema internacional.

Al concluir la reunión, el legislador panista deseó éxito a Allegra Baiocchi, quien recientemente inició su misión como coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en México.