Martino acepta que están en deuda

“No hemos sido constantes; debemos mejorar”

El equipo tuvo altibajos en la eliminatoria.- Confía que pronto retomarán su mejor nivel

El técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, reconoció que el accionar del equipo no ha sido parejo a lo largo de la eliminatoria y en general de su proceso, y es un aspecto a corregir.

En la videoconferencia previa al duelo de hoy contra El Salvador, ‘El Tata’ tuvo autocrítica en su análisis y confío que efectivamente han tenido fallas, porque les ha faltado mayor regularidad en su desempeño.

“Lo que marca este proceso que lleva casi 40 meses, es que no hemos sido constantes en el rendimiento ni hemos sido parejos. En gran parte del mismo hemos recibido muchos goles, pero en la eliminatoria solo hemos recibido ocho y cuatro de ellos fueron en el combo de partidos contra Estados Unidos y Canadá”. Además, agregó, está la falta de goles que de pronto manifiesta su escuadra: “Hemos logrado una seguridad defensiva importante, pero se trata de ser un equipo mucho más equilibrado y que esa falta de contundencia no se prolongue y podamos recuperar el ritmo de goles y estilo de juego que tuvimos sobre todo en el primer año, y que podamos mantener la seguridad defensiva”.

BAJA DE JUEGO

Y esa baja de juego, Martino la achaca a las circunstancias del proceso clasificatorio, donde los resultados son lo más importante.

“Tenemos una serie de cuestiones que nos pasan en los últimos 25 metros que no solamente tienen que ver con la definición, como es el desmarque, la tranquilidad, el último pase en donde no elegimos bien o no acertamos en la habilitación o recepción, es un cúmulo de cosas, no solamente de meter la pelota al arco”.

Y agregó: “Cuando un equipo juega cosas importantes corre riesgos de enamorarse de los resultados. Hablamos con los jugadores de que un buen rendimiento siempre traerá aparejado mejores resultados y, en este caso, al tratarse de una eliminatoria, esa necesidad de resultados nos ha hecho perder un poco el poder reencontrarnos con nuestro mejor fútbol. Pero la clasificación definitiva nos va a permitir jugar mejor”.

DEFIENDE A SU TRIDENTE

La sequía que aquejan sus delanteros estelares como lo son Hirving Lozano, Jesús Corona y Raúl Jiménez, es algo que considera se romperá pronto y todo volverá a la normalidad, lo acredita a las lesiones que tuvieron en su momento.

“Tuvieron un tiempo muy complicado, con lesiones bastante normales para lo que es el futbol y con una compleja evolución que los tuvo mucho tiempo alejados de las canchas. Indudablemente eso tiene un costo, pero en la medida que tengan continuidad, puedan terminar sanos el año futbolístico, hacer una buena pretemporada y reengancharse en la próxima con sus equipos; seguramente volveremos a encontrar en el segundo semestre su mejor versión”.