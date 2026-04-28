Maru Campos no irá al Senado por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

La gobernadora notificó al Senado que no acudirá a comparecer debido a una investigación en curso, buscando proteger diligencias confidenciales

La gobernadora Maru Campos decidió declinar su participación en una reunión de trabajo en el Senado de la República, argumentando que su presencia podría afectar investigaciones en curso. La notificación fue enviada mediante un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

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En el documento oficial se explica que la decisión responde a la necesidad de salvaguardar el desarrollo adecuado de las investigaciones, evitando la exposición de información confidencial o clasificada. Asimismo, se busca garantizar la correcta conducción institucional de los procesos y el respeto a la seguridad nacional.

La mandataria reiteró que su administración se ha guiado bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio público. Subrayó que todas las decisiones han sido tomadas para preservar la integridad de las indagatorias en curso.

Campos explicó que, desde el inicio de los hechos, instruyó la creación de una Unidad Especializada de Investigación relacionada con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua. Esta unidad ha trabajado de forma continua en el análisis de los acontecimientos.

La unidad investigadora ha dado seguimiento a los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril, y ya ha enviado información a la Fiscalía General de la República, en respuesta a los requerimientos formales emitidos por dicha autoridad.

El Gobierno del Estado de Chihuahua reiteró su disposición de colaborar con las autoridades federales en el marco de la ley, una vez que las condiciones del proceso lo permitan, reafirmando su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, la administración estatal enfatizó que continuará actuando con responsabilidad institucional, priorizando el avance de las investigaciones y evitando cualquier acción que pueda interferir en el proceso judicial en curso.