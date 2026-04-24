Subrayó que el Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene una disposición indeclinable para colaborar en el marco de la ley y bajo un ambiente de confianza mutua

En un mensaje de apertura y colaboración institucional, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó su total coincidencia con el llamado de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para establecer un frente común contra la inseguridad, priorizando el bienestar de las familias mexicanas por encima de filiaciones partidistas.

“Reconocemos y acompañamos el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar juntos”. Maru Campos

Un compromiso por la paz y la soberanía

Campos subrayó que el Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene una disposición indeclinable para colaborar en el marco de la ley y bajo un ambiente de confianza mutua. Según destacó la gobernadora, este esfuerzo coordinado ya ha mostrado resultados, contribuyendo a una disminución sensible en los índices de violencia y en el impacto negativo del crimen organizado en la región.

Para la administración estatal, el fortalecimiento de los canales de comunicación con el Gobierno Federal es la vía fundamental para optimizar los resultados en materia de orden público y la defensa de la integridad soberana del país.

Coordinación tras operativo en Morelos

Como parte de esta estrategia de acercamiento, se confirmó que la gobernadora sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. En dicho encuentro, se compartieron los avances y el estado actual de las investigaciones derivadas del operativo realizado recientemente en el municipio de Morelos.

Me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses.



En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados… pic.twitter.com/aZ0zbIXY7Q — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 24, 2026

Puntos clave del encuentro:

Apertura institucional: La gobernadora agradeció la disposición de la Presidenta y la apertura del secretario Harfuch.

La gobernadora agradeció la disposición de la Presidenta y la apertura del secretario Harfuch. Seguimiento: Se pactó mantener una comunicación constante sobre el desarrollo de los procesos legales y operativos en curso.

Se pactó mantener una comunicación constante sobre el desarrollo de los procesos legales y operativos en curso. Estado de Derecho: El objetivo central sigue siendo garantizar la paz mediante el diálogo técnico y político.

Campos concluyó reafirmando que Chihuahua seguirá apostando por el trabajo conjunto con la Federación como la única ruta sólida para garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.