En 18 casos se colocaron lonas con la advertencia: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, luego de comprobar que excedían su margen de ganancia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que 75.7% de más de 100 gasolineras que visitó del 13 al 24 de abril, en 29 entidades del país, ajustaron los precios de los combustibles durante las visitas de vigilancia.

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Como parte de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de vigilar el comportamiento comercial de las estaciones de servicio en el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas, la Profeco llevó a cabo 107 visitas de verificaciones en gasolineras del territorio nacional, en las que se detectó que el 75.7% de ellas se ajustó al precio acordado para el combustible regular y el diésel, esto es, de menos de 24.00 pesos para la primera, y de 28.28 pesos, para la segunda.

Las visitas se efectuaron en casi todas las entidades del país, excepto en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Se indicó que, en 81 estaciones de servicio, distribuidas en 28 entidades del país, los proveedores ajustaron el precio de los combustibles por debajo del precio máximo de venta: el litro de gasolina regular en menos de 24.00 pesos y el de diésel lo ajustaron en promedio en 28.28 pesos.

En otras 18 gasolineras donde se hizo el procedimiento de verificación para comprobar que los proveedores ajustaran su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, se colocaron lonas con el mensaje: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”.

El 75.7% de las gasolineras ajustaron sus precios tras las visitas de vigilancia de la #Profeco.



Del 13 al 24 de abril, se verificaron 107 estaciones de servicio en todo el país (excepto Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo).



81 gasolineras ajustaron sus precios… pic.twitter.com/9IEM3H5l6D — Profeco (@Profeco) April 25, 2026

La Profeco señaló que esta acción se efectuó luego de analizar la información solicitada a los distribuidores y comprobar que el precio no justificaba el margen de ganancia. En dichos establecimientos el precio de la gasolina regular excedía los 24.00 pesos y el del diésel los 29.00 pesos.

Tras lo anterior, se indicó que se colocaron dos lonas en Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Puebla; una en Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Sinaloa y Coahuila; cuatro en Estado de México.

Mientras que en otras ocho estaciones de servicio, en los estados de Coahuila, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, se colocaron sellos de advertencia por vender el litro de diésel por arriba de 28.30 pesos, pero en menos de 29.00 pesos.

La Profeco recordó que, el pasado 22 de abril, el Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28.00 pesos por litro de diésel.

Los empresarios del sector refrendaron el compromiso de seguir apoyando las medidas que impulsa la presidenta Sheinbaum, en las que participa la Profeco, para beneficiar a las familias mexicanas incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo.