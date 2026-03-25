Masacre en Michoacán: Sheinbaum abre debate sobre menores, salud mental y castigos penales

El asesinato de dos maestras por un adolescente llevó al gobierno federal a plantear atención a salud mental juvenil, sin descartar el debate sobre el marco legal aplicable a menores

El asesinato de dos maestras en una escuela de Michoacán, presuntamente a manos de un adolescente, colocó en la agenda pública la discusión sobre la violencia juvenil y la capacidad del Estado para prevenir estos hechos desde un enfoque integral.

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el caso como doloroso y señaló que, de acuerdo con los primeros indicios, el joven habría planeado el ataque y tenía como objetivo directo a las víctimas, lo que apunta a un nivel de planeación que será analizado por las autoridades.

“Toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones… Queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita”, declaró.

Desde Palacio Nacional, precisó que aún no ha propuesto modificar el marco legal para que menores de edad sean juzgados como adultos, aunque sostuvo que el tema debe discutirse en el país, en función de la gravedad de ciertos delitos y sus implicaciones sociales.

Más allá del ámbito penal, la mandataria anunció el fortalecimiento de una estrategia de salud mental dirigida a adolescentes, con implementación en secundaria y educación media superior, como parte de una política preventiva ante situaciones de violencia.

El programa contempla capacitación para docentes, incorporación de personal especializado y elaboración de guías para estudiantes, madres y padres de familia, con el objetivo de detectar factores de riesgo y atender problemáticas emocionales y sociales.

La presidenta también refirió un caso previo en el CCH Sur, donde un joven asesinó a otro estudiante, y planteó la necesidad de analizar similitudes en el entorno social o psicológico de los agresores, como insumo para el diseño de políticas públicas.

Sheinbaum sostuvo que la atención a este tipo de hechos debe ir más allá de la sanción, con énfasis en la prevención, la intervención temprana y el acompañamiento a las comunidades educativas para evitar la repetición de estos episodios.