El “Joven Maravilla” no solo vuela, ahora se eleva más alto de lo habitual en comparación a lo que vemos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En una noche donde la Arena México vibró por su 70 Aniversario, Máscara Dorada dio un paso definitivo hacia la gloria al vencer a Hechicero y Black Tiger, convirtiéndose apenas en el tercer tercer luchador en la historia en conquistar por segunda ocasión el Campeonato Universal.

Dorada ha forjado su camino bajo un rol protagónico, definido por colores únicos y una espectacularidad que mantiene a la afición al borde de la butaca. Anoche demostró de qué está hecho: ante la adversidad de una rodilla lastimada en los últimos momentos de la lucha, el tapatío caminó sobre la tercera cuerda para lanzarse con un tornillo sobre el “Alquimista del ring”. Sin dar respiro, finiquitó a Black Tiger con una estrella fugaz desde el esquinero, sellando una victoria que supo a gloria pura.

¡Máscara Dorada hace historia! El Campeón Universal 2026 es El Joven Maravilla, quien ha superado en un espectacular triangular a Hechicero y Black Tiger. #ViernesEspectacularCMLL

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“Solo estoy siguiendo mi sueño”

Tras la batalla, el heredero de la Panterita del Ring llegó a la zona de prensa con huellas evidentes de cansancio y dolor, pero con la satisfacción de quien ha dado un golpe de autoridad global.

“Solo estoy siguiendo mi sueño. Cumpliendo los que un día tuvo un niño; siempre he querido ser parte de un grupo selecto. Soy de los pocos con contrato dual (CMLL-AEW) y ahora dos veces Campeón Universal. Estoy escribiendo mi propia historia, preparándome día con día. La lucha libre es mi vida y moriré hasta que ella me deje arriba de un ring”, sentenció entre lágrimas.

Para el coliseino, este triunfo no es solo una estadística más, sino la validación de un esfuerzo que ha trascendido fronteras: “No solo le cumplo un sueño a un niño; le cumplo el sueño a toda mi trayectoria”.

En la mira de AEW: ¿Omega u Ospreay?

Con el oro universal en la cintura, Máscara Dorada no se conforma con el dominio local. Su mirada está puesta en las grandes ligas internacionales, lanzando un reto abierto a las figuras de All Elite Wrestling.

“AEW, ahora soy el campeón de campeones de México. No es alardear, pero quien se quiera medir conmigo, estoy totalmente dispuesto. He enfrentado a grandes referentes en México, pero internacionalmente nombres como Kenny Omega o Will Ospreay han demostrado ser los mejores. Si mi máscara cuesta, voy a correr ese riesgo”.

Máscara Dorada salió de la Catedral no solo como el gran triunfador de la noche, sino como un estandarte de la lucha libre mexicana que está listo para reclamar su lugar en la élite mundial.

Con esta victoria, Máscara Dorada se une a Último Guerrero y El Terrible como los únicos luchadores en poseer dos cetros universales, reafirmando que su nombre ya debe escribirse con letras de oro en la historia del CMLL.