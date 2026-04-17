Mascherano se va del Inter Miami y Guillermo Hoyos debuta en la MLS

Guillermo Hoyos debuta con el Inter Miami en la MLS en medio de crisis deportiva, eliminación en Concachampions y duelo clave ante Colorado Rapids

Guillermo Hoyos se estrenará como nuevo entrenador del Inter Miami este sábado en su visita al Colorado Rapids, en la octava jornada de la MLS, en una fecha clave donde Nashville y Vancouver Whitecaps buscan sostener el liderato en las conferencias de Este y Oeste.

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Hoyos asumió el banquillo de las “Garzas” el pasado martes tras la abrupta salida de Javier Mascherano, quien dejó el cargo por motivos personales luego de un inicio de temporada irregular en Miami.

El Inter Miami quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf en octavos de final ante el propio Nashville, uno de los equipos más sólidos del torneo, y todavía no ha conseguido una victoria en su nuevo estadio, el Nu Stadium, donde ya disputó dos encuentros.

Lionel Messi y compañía marchan en la tercera posición del Este con 12 puntos, a cuatro del líder, precisamente el Nashville.

“Es un equipo ganador, que constantemente gana a través del mejor jugador de la historia”, afirmó Hoyos tras asumir el cargo.

El conjunto de Miami visitará este sábado a un Colorado Rapids competitivo, donde destaca el brasileño Rafael Navarro, en un duelo directo entre equipos igualados en la clasificación del Oeste.

En otro de los partidos destacados, el Nashville visitará al Atlanta United del técnico Gerardo “Tata” Martino, en un momento de gran impulso tras eliminar al Club América en la Concachampions, avanzando a semifinales, donde enfrentará a los Tigres UANL.

En la MLS, Nashville lidera el Este con un gran momento del inglés Sam Surridge, máximo goleador del torneo con siete anotaciones, mientras que Atlanta atraviesa una situación complicada con apenas cuatro puntos en siete jornadas.

En el Oeste, la lucha por el liderato está muy cerrada, con Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes empatados en la cima, seguidos de cerca por Los Angeles FC, que también compite en la Concachampions y enfrentará al Toluca en semifinales.

La jornada se cerrará con el duelo entre LAFC y San Jose, en un partido clave por la pelea en la parte alta de la conferencia.