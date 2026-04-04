Mateo Chávez reapareció en la banca del AZ; Luis Chávez, suplente en el Dinamo de Moscú

El lateral izquierdo llevaba fuera un mes por un hombro dislocado, en tanto que el mediocampista se adapta tras nueve meses fuera

Los últimos trenes rumbo a la Copa del Mundo ya están en marcha, y para los jugadores mexicanos lesionados es ahora o nunca para subirse.

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Hay buenas noticias desde Europa, porque aunque ninguno jugó este sábado, el hecho de que ambos aparezcan en la banca es señal positiva.

Mateo Chávez regresó al banquillo tras un mes

En Países Bajos, el lateral izquierdo Mateo Chávez volvió a la banca del AZ Alkmaar, en el triunfo 2-0 ante Fortuna Sittard.

El jugador surgido de Chivas estaba fuera desde el 26 de febrero, cuando sufrió un hombro dislocado en la Conference League.

Aunque no tuvo minutos, su regreso indica que ya está disponible para ser considerado en la recta final de la temporada.

Además, mantiene aspiraciones de ir al Mundial, donde podría ser suplente de Jesús Gallardo en la lateral izquierda si Javier Aguirre lo elige.

El siguiente juego del AZ será el 9 de abril en los Playoffs de Conference League ante Shakhtar, donde podría sumar minutos.

Luis Chávez volvió a salir a la banca

Por su parte, el mediocampista Luis Chávez fue nuevamente suplente con el Dinamo de Moscú, en el empate 3-3 ante Orenburg.

El jugador, que era titular indiscutible, se rompió los ligamentos de la rodilla en la Copa Oro y lleva nueve meses sin jugar, por lo que está contra reloj rumbo al Mundial.

Aunque ya suma dos partidos consecutivos en la banca, aún carece de ritmo de juego, con apenas dos meses para convencer a la Selección Mexicana.

Chávez busca disputar su segundo Mundial, luego de su golazo de tiro libre en Qatar 2022 ante Arabia Saudita.

Memo Ochoa no fue convocado con AEL

Finalmente, el arquero Guillermo Ochoa no fue convocado por el AEL Limassol en la derrota 0-3 ante Omonia Aradippou.

El veterano portero estuvo con la Selección en la Fecha FIFA, pero no tuvo minutos, ya que el titular es José “Tala” Rangel.