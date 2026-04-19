Mateo Chávez y AZ Alkmaar, Campeones de Copa en Países Bajos

El lateral izquierdo mexicano no jugó en la paliza 5-1 al NEC, pero alzó su primer título en Europa

Mateo Chávez consiguió su primer título en Europa. Si bien no jugó en la Final, el AZ Alkmaar goleó 5-1 al NEC Nijmegen en la Final de la Copa de Países Bajos, con lo que se coronó por quinta vez en su historia.

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De tal forma que el lateral izquierdo mexicano tendrá un buen cierre de temporada, ya que si bien quedaron eliminados en Conference League y no van a ganar la Eredivisie, consiguieron este título para beneplácito de su afición.

Mateo se quedó en la banca, ya que tuvo actividad como titular a media semana ante Shakhtar, por lo que en esta ocasión no tuvo minutos.

Sin embargo, es parte del equipo Campeón de Copa en Países Bajos, la cual el AZ Alkmaar no ganaba desde 2013, es decir hace 13 años.

El juego se disputó en el Estadio del Feyenoord y AZ se llevó el título gracias a los goles de Mees De Wit (32′), Sven Mijnans (67′), Peer Koopmeiners (73′), Kees Smit y Troy Parrott en tiempo agregado. Por el NEC anotó Koki Ogawa (78′).

De esta manera, el AZ Alkmaar ha ganado la Copa de Países Bajos en 1978, 1981, 1982, 2013 y ahora 2026, además de afianzarse como el cuarto club más ganador de este certamen por detrás de Ajax (20), Feyenoord (14) y PSV (11).

Lista selecta de mexicanos Campeones de Copa en Países Bajos

Con Mateo Chávez, ya son un total de cinco los mexicanos que han conseguido el título a lo largo de la historia: