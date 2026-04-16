Mateo Chávez y Orbelín Pineda titulares, pero eliminados de la Conference League

AZ no pudo remontar al Shakhtar de Ucrania y al AEK no le alcanzó ante Rayo Vallecano; Mateo salió por un golpe

Adiós a los mexicanos en la Conference League. Tanto Mateo Chávez como Orbelín Pineda quedaron fuera del torneo en los cuartos de final con AZ Alkmaar y AEK Atenas, respectivamente.

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De tal forma que ya no hay representantes nacionales en este torneo para las semifinales, aunque la buena noticia fue que ambos jugadores fueron titulares.

Lo malo también es que Mateo Chávez tuvo que salir al mediotiempo por un patadón, mismo que era de tarjeta roja, pero que el árbitro ni siquiera vio.

AZ no pudo con Shakhtar; Mateo salió golpeado

El AZ Alkmaar no pudo regresar en el marcador ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania, en un partido que terminó empatado 2-2 en Países Bajos, pero con un global de 2-5 a favor del visitante.

Mateo Chávez, lateral izquierdo mexicano, apenas viene saliendo de una lesión en el hombro que lo tuvo un mes fuera y poco a poco va tomando ritmo.

Sin embargo, al 45′, una entrada artera de Kauã Elias, delantero brasileño, con los tachones por delante, dejó muy lastimado al joven surgido de las Chivas.

Era roja clara para el sudamericano, pero el silbante ni siquiera la vio y permitió que los ucranianos siguieran con los once jugadores en el campo.

Mateo sí tuvo que salir al mediotiempo, severamente golpeado, aunque lo hizo por su propio pie, por lo que todo habría quedado en el impacto.

El brasileño Alisson abrió el marcador para Shakhtar al 58′; después, Isak Jensen empató al 73′ para AZ y Matej Sin le dio la vuelta al 80′. Pero los ucranianos no se rindieron y al 83′, Luca Meirelles anotó el 2-2 final.

AEK estuvo cerca pero no le alcanzó

En la otra serie, el AEK Atenas derrotó 3-1 al Rayo Vallecano como local, pero el global 3-4 favoreció al conjunto español, terminando así el camino del equipo griego.

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda jugó los 90 minutos y fue parte de la remontada que intentaba su equipo tras un 0-3 global.

AEK había marcado por medio del angoleño Zini al 13′ y 51′, mientras que Razvan Marin anotó al 36′ de penal, logrando igualar el marcador global y quedando a un gol de la hazaña.

Pero llegó el gol decisivo para los griegos, ya que al 60′, Izi Palanzon marcó para el Rayo Vallecano, lo que terminó por sentenciar la eliminación del conjunto helénico.