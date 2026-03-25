Mauricio Culebro dejará la presidencia de Tigres tras cinco años en el cargo. El club inicia una nueva etapa con cambios en su directiva

Se avecinan movimientos importantes en Tigres UANL, ya que el club anunció la salida de Mauricio Culebro de la presidencia, marcando el inicio de una nueva etapa en la institución a partir del mes de junio.

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Anuncio oficial del club felino

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el equipo confirmó que ha iniciado un proceso de sucesión planificado, con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo y estratégico que ha consolidado en los últimos años.

El relevo en la presidencia será Carlos Emilio González, ejecutivo con amplia experiencia dentro de CEMEX, quien asumirá el cargo a partir del 1 de junio, reportando directamente a la estructura directiva del club.

El nuevo reto de Culebro

Por su parte, Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como presidente de futbol en AMB Sports and Entertainment, grupo que opera franquicias como el Atlanta United FC y los Atlanta Falcons, además del Estadio Mercedes-Benz.

Un ciclo exitoso en Tigres

Durante su gestión, que comenzó en 2021, Culebro dejó números destacados: tres finales de Liga MX con un campeonato, además de títulos como el Campeón de Campeones y la Campeones Cup. En la rama femenil, el éxito fue aún mayor con cuatro campeonatos de liga.

El cambio directivo llega en un momento clave, ya que el equipo vive una renovación generacional. De las grandes figuras que dominaron en la última década, solo permanecería Nahuel Guzmán, mientras que jugadores históricos como André-Pierre Gignac podrían salir tras finalizar su contrato.

Dudas sobre el futuro deportivo

Este movimiento también abre interrogantes sobre el rumbo del proyecto deportivo, incluyendo la continuidad de Guido Pizarro como técnico. Mientras tanto, Culebro se mantendrá en funciones hasta finales de mayo, con la intención de cerrar su ciclo con algún título en Liga MX o Concachampions.