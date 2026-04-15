Mauricio Sulaimán anima al Gallo Estrada tras su derrota en Tokio ante Tenshin Nasukawa: “Es un gran campeón, ha tenido una carrera ejemplar”

Juan Francisco Estrada sintió un dolor profundo. No era solo el orgullo de una derrota dolorosa. Eran dos costillas fracturadas que, a pesar del dolor, no le impidieron seguir tres rounds más sobre el ring. El pasado fin de semana, en la Kokugikan de Tokio, ante un público que rugía por su ídolo local, el japonés Tenshin Nasukawa superó ampliamente al Gallo por nocaut técnico en una eliminatoria final de la división gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Y a sus 36 años, el peleador sonorense parece haber llegado a la recta final de una carrera brillante. Las redes sociales no tardaron en encender las alarmas, pues el retiro para muchos es inminente. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, estuvo presente en Tokio y fue testigo de la valentía de un boxeador que ha llevado el nombre de México a lo más alto.

“El Gallo Estrada es un gran campeón, ha tenido una carrera ejemplar, exitosa, campeón en varias divisiones, tuvo una pelea muy difícil ante un japonés zurdo, joven, fuerte“, expresó en los tradicionales Martes de Café, el dirigente boxístico.

“Quiero resaltar que el Gallo sufrió fractura de dos costillas y así continuó peleando tres rounds más, entonces una valentía que hay que reconocer”, añadió. Porque en el boxeo, a veces, la grandeza no se mide en victorias, sino en la capacidad de seguir de pie cuando el cuerpo pide caer.

La carrera del Gallo Estrada, que cumplió su pelea número 50 en Japón, ha sido una de las más brillantes del boxeo mexicano de los últimos años. Campeón mundial en las divisiones mosca y súper mosca, el de Sonora construyó un legado que trasciende los títulos. Pero la juventud y el poder de Nasukawa, un zurdo de 26 años que ahora se convierte en retador oficial al cetro gallo del CMB, fueron demasiado para un Estrada que ya acumula 17 años de carrera.

“El Gallo Estrada que tome un buen descanso y evaluar cuál es su futuro”, dijo Mauricio Sulaimán. Pero también dejó claro que, independientemente de lo que ocurra, el legado ya está escrito. “Lo que ha hecho es definitivamente de una carrera legendaria“.

Ahora, el Gallo se recupera, el boxeo mexicano se prepara para una despedida que nadie quiere ver, pero que parece inevitable.