Max Verstappen tiene cita con la historia en Suzuka para comer en la misma mesa que Ayrton Senna y Lewis Hamilton

Max Verstappen tiene una cita con la historia en el próximo Gran Premio de Japón. El neerlandés no ha tenido el inicio esperado en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Red Bull Racing, pero en caso de romper con la mala racha sufrida en las dos primeras carreras del año este fin de semana y logra subir a lo más alto del podio en Suzuka, se convertiría en el tercer piloto en la historia con cinco o más victorias consecutivas en el mismo circuito.

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El neerlandés tiene la oportunidad de inscribir su nombre junto a dos de los más grandes de la F1, un logro que consolidaría aún más su dominio sobre el legendario trazado japonés. Ayrton Senna, el inolvidable mago amazónico de Mónaco, logró cinco triunfos consecutivos en el principado entre 1989 y 1993, para convertirse en el primer piloto en lograr tal dominio en una misma pista.

Lewis Hamilton, por su parte, también alcanzó cinco victorias seguidas en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre 2017 y 2021 con Mercedes. Ahora, ‘Mad Max’ Verstappen llega a Suzuka con cuatro triunfos consecutivos en el GP de Japón, donde tratará de igualar esa marca de cinco que sólo dos leyendas han conseguido anteriormente, mientras el resto de la parrilla hará todo por impedirlo.

Lo cierto es que Japón se ha convertido en un lugar predecible en los años recientes. Y es que el último piloto que no pertenecía a Mercedes ni a Red Bull en ganar en este circuito fue Jenson Button con McLaren en 2011. Desde entonces, la carrera en Suzuka ha sido dominada casi exclusivamente por las dos escuderías que han marcado una era en el Gran Circo, con el dominio de las Flechas Plateadas primero y el de los Toros Rojos después.

Michael Schumacher fue el último piloto de Ferrari que ganó en Suzuka, hace más de 20 años, en la temporada 2004. ‘El Káiser’ se impuso en una temporada histórica para la Scuderia, pero desde aquel entonces, el Cavallino Rampante no ha vuelto a saborear la victoria en el trazado japonés, una sequía que Charles Leclerc y Lewis Hamilton buscarán romper este fin de semana.

Para Verstappen, el desafío no es menor. A pesar de su dominio en años recientes, la temporada 2026 ha mostrado un resurgimiento de Mercedes con Kimi Antonelli, mientras que Ferrari ha dado un paso adelante con Leclerc y Hamilton en sintonía. El neerlandés, sin embargo, llega con la confianza de un imponente legado en Suzuka y buscará seguir ampliando una leyenda que ya lo coloca entre los grandes.