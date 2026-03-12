Maxx Crosby rompe el silencio tras su intercambio fallido con Ravens y confirma que seguirá con Raiders: “Todo pasa por algo”

Maxx Crosby ha pasado toda su carrera en la NFL con Las Vegas Raiders desde que llegó en 2019, y ahí seguirá. Luego de que el intercambio con los Baltimore Ravens fracasara a principios de esta semana, el ala defensiva rompió el silencio para afirmar que permanecerá vestido de negro y plata, mostrando entusiasmo por continuar con la franquicia.

Raiders y Ravens acordaron un intercambio que habría enviado a Crosby a Baltimore a cambio de la selección número 14 del Draft de la NFL de 2026 y una selección de primera ronda de 2027. Posteriormente, Las Vegas anunció el martes por la noche que Baltimore se retractó del acuerdo. Según informes, los Ravens se sintieron incómodos con el examen físico del jugador, particularmente por las evaluaciones médicas sobre su rodilla izquierda.

“Todo pasa por algo. No creas nada de lo que oyes ni la mitad de lo que ves. Soy un Raider. He vuelto. ¡Que se vayan a la…!”, publicó Crosby en sus redes sociales.

Crosby, Pro Bowler en cada una de las últimas cinco temporadas, fue descartado para los últimos dos juegos de la temporada 2025 debido a una lesión en la rodilla izquierda que arrastró durante el año. Actualmente está por entrar en la primera temporada de un contrato de tres años por 106.5 millones de dólares, que incluye 91.5 millones garantizados.

Ahora, Crosby regresa a unos Raiders que han invertido fuerte en la agencia libre, especialmente en el lado defensivo. El equipo firmó a los apoyadores Quay Walker (tres años y 40.5 millones de dólares) y Nakobe Dean (tres años y 36 millones). Además, llegaron los alas defensivas Kwity Paye (tres años y 48 millones) y Malcolm Koonce (un año y 11 millones), así como el esquinero Eric Stokes (tres años y 30 millones).

La temporada pasada, Crosby —quien ha registrado más de 10 capturas en cuatro de sus siete campañas— sumó 10.0 capturas, dos balones sueltos forzados, seis pases defendidos, una intercepción, 73 tacleadas combinadas y un récord personal de 28 tacleadas para pérdida de yardas en 15 partidos. También terminó segundo entre los defensores de borde con 46 tacleadas individuales y cuarto con cuatro pases desviados.

En cuanto a su lugar en la historia de la franquicia, Crosby es líder histórico de los Raiders con 133 tackles para pérdida, tercero con 69.5 capturas y empatado en el séptimo puesto con 11 balones sueltos forzados.

Los Raiders, que vienen de una temporada de 3-14 y tienen nuevo entrenador en jefe, Klint Kubiak, ex coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, poseen la primera selección del Draft de la NFL 2026. Todo apunta a que elegirán al mariscal de campo de Indiana y ganador del Trofeo Heisman 2025, Fernando Mendoza, una decisión que podría ilusionar a la afición, especialmente tras asegurar la permanencia de su defensivo estelar.