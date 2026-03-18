El dirigente nacional de MC dijo que su partido revisará la “letra chiquita” de la reforma electoral antes de definir su voto

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que las inconsistencias en la elaboración y comunicación de iniciativas, particularmente en la reforma electoral, están afectando el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que “hay gente que desde adentro le está estorbando a la presidenta”, lo que, dijo, la ha llevado a incurrir en contradicciones y errores en temas públicos.

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Entrevistado en el Senado de la República, precisó que estas inconsistencias se reflejan en diferencias entre lo que se anuncia y lo que finalmente se presenta, así como en cambios y versiones contradictorias de las propuestas, lo que ha generado desinformación en el debate público.

Indicó que su partido no fijará una postura definitiva hasta conocer a detalle la iniciativa, al señalar que no pueden adelantar su voto sin revisar “la letra chiquita” del planteamiento.

No obstante, adelantó que Movimiento Ciudadano no respaldará una eventual revocación de mandato para la presidenta, al considerar que sería un “contrasentido” en el caso de la primera mujer en el cargo y que podría generar inestabilidad política en un contexto internacional complejo.

Álvarez Máynez agregó que la reforma impulsada por Morena ha tenido cambios respecto a lo anunciado inicialmente, lo que, dijo, ha generado confusión y ha contribuido a los “enredos” que terminan afectando a la presidenta.

En contraste, señaló que sí están abiertos a discutir y eventualmente acompañar propuestas orientadas a reducir gastos, privilegios y duplicidad de funciones en el aparato público, como ajustes en tribunales electorales locales o estructuras legislativas, siempre que se trate de medidas “sensatas” y bien sustentadas.

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También recordó que su partido ha presentado una iniciativa propia de reforma electoral, que incluye temas como facilitar el voto migrante, impulsar el voto electrónico y regular acciones afirmativas, al aclarar que Movimiento Ciudadano no acompañará posturas de confrontación o desestabilización, y reiteró que su voto dependerá del contenido final de la iniciativa.

Finalmente, sostuvo que la discusión pública no debe centrarse únicamente en estos temas, sino en atender prioridades como la seguridad, la justicia y el combate a la corrupción.