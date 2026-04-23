Mazatlán FC despide al Encanto de la Liga MX con un inolvidable último baile y triunfo sobre el bicampeón Toluca

Mazatlán FC se despide del Estadio El Encanto con una épica victoria 4-3 ante Toluca en la Jornada 16 del Clausura 2026

El Mazatlán FC ha despedido al Estadio El Encanto como estadio de Primera División con un último baile cargado de nostalgia. Los Cañoneros vencieron en una fiesta de goles al bicampeón Toluca, que ya arrastra una alarmante racha de seis juegos sin victoria en el actual torneo Clausura 2026. Y de esta manera, el equipo sinaloense disputó su último juego como local en el Kraken como parte de la Liga MX al ceder su lugar al Atlante a partir del próximo certamen.

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Los Cañoneros se impusieron por marcador de 4-3 a los Diablos Rojos en actividad de la Jornada 16, en juego correspondiente a la fecha doble del campeonato mexicano. Con su descalabro, los escarlatas hilvanaron su segunda derrota consecutiva tras caer ante el América, mientras que su último triunfo se remonta al 8 de marzo.

Como consecuencia, los choriceros permanecieron con 27 puntos en la quinta posición de la tabla general, cada vez más lejos de su mejor versión. Para el Mazatlán, es solo un cierre decoroso al haber sumado apenas su cuarta victoria en 16 partidos, resultados que lo tienen en el decimosexto puesto.

Pero al menos, este triunfo sobre el Toluca representa un digno cierre para una era de alegría, fútbol y carnaval en el puerto mazatleco. El desenlace de un ciclo que comenzó hace 2 mil 096 días cuando el naciente club disputaba su primer partido en el máximo circuito.

¡Gool del Mazatlán!



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Brian Rubio, Édgar Bárcenas, Gabriel López y Daniel Fernández marcaron por los púrpuras, mientras que Everardo del Villar, Antonio Briseño y Nicolás Castro lo hicieron por los escarlatas, que a pesar de una posesión del 66%, no pudieron reflejar su dominio. La expulsión de Marcel Ruiz fue un punto de quiebre en el partido.

El encuentro inició cuesta arriba para Mazatlán con el gol de Everardo López en el tiempo de compensación del primer tiempo tras un tiro de esquina. Sin embargo, tras el show de medio tiempo, Brian Rubio empató el marcador.

Más tarde, Alexis Vega y Pollo Briseño devolvieron la ventaja al Toluca, pero la expulsión de Marcel Ruiz cambió el rumbo del partido. Mazatlán aprovechó la superioridad numérica y Yoel Bárcenas convirtió un penal para el 2-2.

Con el estadio entregado, Gabriel López marcó el 3-2, aunque Nico Castro empató nuevamente. Finalmente, en el cierre del partido, Daniel Fernández anotó el 4-3 definitivo, desatando la euforia en el Estadio El Encanto.

El recinto se despidió con 19 mil 384 aficionados, en una noche que marcó el cierre de una etapa en la historia del club en la Liga MX.