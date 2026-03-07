Mazatlán goleó a León y consiguió su tercer triunfo del Clausura 2026

Los Cañoneros alcanzaron las diez unidades y se alejaron de la zona más baja de la clasificación

Sergio Bueno revivió a Mazatlán. El veterano entrenador mexicano ha hecho un gran trabajo con un equipo que estaba desahuciado y lo ha sacado de la depresión, lo cual se reflejó con que ya consiguió su tercer triunfo en el Clausura 2026.

Lo mejor es que fue por goleada, ya que aplastó 4-2 a León en el Estadio El Encanto, lo cual apenas hace unas jornadas sería totalmente impensado. Pero los Cañoneros se han levantado con mucha dignidad y profesionalismo, además de que de la mano del Profe Bueno, ya acumulan diez puntos en este semestre.

Mientras que León cortó una racha de dos victorias seguidas, por lo que la escuadra de Nacho Ambriz desaprovechó la ocasión de sumar más unidades y escalar posiciones en la clasificación.

Fue un muy mal juego el que dieron los Panzas Verdes, porque si bien por un momento se acercaron en el marcador, la realidad es que el funcionamiento del conjunto esmeralda fue bastante pobre y por ello es que encajó el sendo descalabro.

Al minuto 25 comenzó la fiesta para Mazatlán, gracias a un golazo del panameño Yoel Bárcenas. El canalero intentó poner un pase filtrado pero se lo cortaron; sin embargo, estuvo atento al rebote y la prendió de primera de zurda, para ponerla en el ángulo.

León no tuvo capacidad de reacción en ese momento, por lo que encajó el segundo tanto en contra al 38′. Sebastián Santos puso tiro centro raso al área y encontró a Brian Rubio, quien desvió la pelota al arco y puso el 2-0.

Antes de que terminara la primera parte, los esmeraldas pudieron descontar al 44′, por medio del también panameño Ismael Díaz de León, quien definió de gran forma dentro del área, luego de una jugada a velocidad en la que el arquero Ricardo Rodríguez no pudo achicar a tiempo.

Hasta ahí, parecía que en el segundo tiempo La Fiera estaría más cerca de empatar el cotejo y que Mazatlán podría meterse en problemas; sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El conjunto Cañonero consiguió dos goles más.

Dos minutos después de apenas haber iniciado el segundo tiempo, de nueva cuenta Brian Rubio se hizo presente en el marcador por medio de un cabezazo muy certero que fue imposible para el guardameta.

Ahí ya estaba resuelto el cotejo, pero Mazatlán quiso asegurarse de la victoria. Y al 69′, llegó el cuarto gol para los sinaloenses y los tres puntos en la bolsa.

El chileno Josué Ovalle estuvo muy atento a un cobro de tiro libre por la parcela derecha; luego de que la pelota viajó por toda el área, encontró al andino, quien metió el cabezazo para marcar el 4-1.

Para hacer un marcador más decoroso, ya en el agregado, el goleador colombiano de los Panzas Verdes, Diber Cambindo, consiguió el 4-2 para León con un riflazo de zurda desde la media luna del área.

Un partido con muchos goles la noche del viernes en El Encanto. Mazatlán consiguió una importante victoria para salir de la zona baja de la clasificación, además de que dio su partido más redondo en mucho tiempo. León tiene que mejorar muchísimo, o de lo contrario seguirá con resultados en contra.

Además, la zona de Liguilla se le puede ir muy lejos y los partidos son cada vez menos; aunado a ello, estos esmeraldas han sido muy irregulares en todo el semestre, por lo que tienen que levantar su nivel y encontrar una mejor idea de juego.