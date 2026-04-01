MC acusa al INE de violar su libertad de expresión

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano criticó la determinación del Instituto Nacional Electoral de ordenar el retiro de un spot en el que critica a Morena, por ser el partido más caro del mundo, y aseguró que eso atenta contra la libertad de expresión.

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Jorge Álvarez Máynez, dirigente de ese partido, aseguró que el contenido del promocional está sustentado en cifras oficiales sobre los recursos públicos que ha recibido el partido en el poder en los últimos años y que superan los 30 mil millones de pesos.

“Lo que dice el spot es 100 por ciento verdad, es lo que ha recibido Morena como financiamiento público. Se le da tres veces más dinero público; es el partido que más financiamiento ha recibido. Hablaron muchas veces de donar ese dinero, pero nunca lo llevaron a la práctica. Es esta diferencia entre el decir y el hacer; creo que es parte del debate, pero para nosotros no es un tema central de desgaste personal, sino un debate de ideas para el que presentamos propuestas”, aseguró en entrevista.

Tras la presentación de dos spots a favor de la unidad nacional en torno al Mundial de Fútbol, dijo que Movimiento Ciudadano se considera una alternativa más que una oposición tradicional.

El excandidato presidencial insistió en la necesidad de impulsar una reforma electoral que permita reducir las prerrogativas y garantizar una mayor equidad en las contiendas.

Asimismo, señaló que llevarán este debate a la Cámara de Diputados para que se debata una verdadera reforma electoral, pero señaló que es importante que haya equidad en el acceso a los recursos públicos.

MC presentó en un acto público una serie de spots para llamar a la unidad en el marco del Mundial de Fútbol, porque se trata de convocar a la unidad, como una apuesta por cambiar la forma de hacer política.

Jorge Álvarez Maynez explicó que se trata de que el fútbol llegue a todos, incluyendo los que no pueden ir al estadio o comprar una camiseta y dijo que la justicia se tiene que entender dentro y fuera de los estadios.

Aseguró que estos promocionales buscan hacer un llamado a creer y para contagiar a los mexicanos a creer en México y apoyar el buen fútbol.

Acompañado del cantante Yawui López, también dio a conocer que el exmorenista y actual alcalde de Compostela, Gustavo Ayón, será candidato a la gubernatura de Nayarit.