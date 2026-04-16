Los legisladores advirtieron que el presupuesto cubre solo el 5% del mantenimiento y, a dos meses del Mundial 2026, el sistema enfrenta riesgos por falta de refacciones

Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno de la Ciudad de México que atienda la crisis del Sistema de Transporte Colectivo Metro, derivada del deterioro de la infraestructura, la obsolescencia de los equipos y la falta de mantenimiento en los trenes.

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La legisladora pidió que la jefa de Gobierno capitalina ordene de manera inmediata la realización de un diagnóstico internacional sobre las condiciones en las que opera el Metro y que los resultados sean públicos. Barrales sostuvo que la exigencia surge tras las denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro durante el reciente paro escalonado, quienes alertaron sobre el estado crítico del sistema.

Al recordar que el 70 por ciento de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general y que 84 trenes permanecen detenidos por falta de refacciones, indicó que el presupuesto previsto de 1,345 millones de pesos (repartidos en renovación, vías, refacciones y llantas) es insuficiente. Lo anterior se debe a que dicho recurso representa apenas el 5% del presupuesto anual, cuando las necesidades de mantenimiento ascienden a cerca de 27 mil millones de pesos.

“No podemos seguir apostándole a la improvisación. La omisión del Gobierno ha costado vidas”, señaló Barrales, advirtiendo que las condiciones actuales podrían provocar nuevamente un accidente.

Por su parte, la diputada Laura Ballesteros Mancilla anunció que impulsará el restablecimiento del Fondo Metropolitano y del Fondo de Capitalidad, mecanismos que aportaban cerca de 8 mil millones de pesos anuales. Adelantó que buscarán reincorporar estos recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con una bolsa de hasta 90 mil millones de pesos para zonas metropolitanas; de lo contrario, promoverán amparos para proteger a los usuarios.

Finalmente, Luis Donaldo Colosio Riojas lamentó que el Metro se encuentre en una situación precaria a solo dos meses de la 2026 FIFA World Cup. El senador lanzó una pregunta al gobierno de Clara Brugada Molina: “¿Cuál es el plan para recuperar las condiciones de seguridad y mantenimiento adecuadas?”. Cuestionó cómo se pretende cubrir la demanda del Mundial con las actuales deficiencias, reiterando que la seguridad de los usuarios debe ser la prioridad inmediata.