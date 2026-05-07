El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que en Sinaloa “ya no hay fronteras entre el crimen y el Estado”

Movimiento Ciudadano exigió que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea juzgado en México y no en Estados Unidos, al considerar que el caso representa una prueba para la separación de poderes y la capacidad del Estado mexicano para impartir justicia frente a presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

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El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, en conferencia de prensa sostuvo que las acusaciones contra Rocha Moya deben ser investigadas por las autoridades mexicanas y pidió romper “el pacto de impunidad” que, dijo, ha prevalecido durante décadas.

“Defender la soberanía es que se haga justicia en el marco constitucional mexicano“, afirmó el coordinador parlamentario del movimiento naranja.

La bancada naranja informó que impulsará solicitudes de desafuero y juicio político contra Rocha Moya, así como contra otros funcionarios sinaloenses señalados en investigaciones de autoridades estadounidenses. Gibrán Ramírez señaló que el objetivo es dejar claro que los implicados no cuenten con inmunidad procesal y puedan enfrentar investigaciones sin privilegios.

Castañeda advirtió que permitir que la justicia dependa de otro país sería “altamente peligroso” para la soberanía nacional y demandó a la Fiscalía General de la República actuar “sin tintes partidistas“. También acusó que en Sinaloa “ya no hay fronteras entre cuándo es el crimen y cuándo es el Estado“.

Finalmente, Juan Zavala afirmó que el debate no debe centrarse en si los funcionarios cuentan o no con fuero, sino en garantizar que enfrenten las investigaciones correspondientes. Señaló que MC ha mantenido una postura constante en favor de retirar inmunidades cuando existen señalamientos graves y sostuvo que las instituciones mexicanas deben demostrar autonomía para actuar sin protección política.