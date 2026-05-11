“Cada minuto cuenta”: proponen eliminar espera de 72 horas en desapariciones

Movimiento Ciudadano propone que, ante la desaparición de cualquier persona, la respuesta de las autoridades sea inmediata y de carácter obligatorio

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propuso modificar la ley para establecer que, ante casos de desaparecidos, la respuesta de las autoridades sea inmediata, obligatoria y sin margen de interpretación.

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La coordinadora de los diputados de MC, Ivonne Ortega Pacheco, y la diputada Anallely Muñoz Moreno subrayaron que es indispensable terminar con la discrecionalidad y la inacción institucional frente a la desaparición de personas.

La propuesta señala que uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias es la respuesta tardía o negligente del Ministerio Público, a ello se suma una práctica extendida y profundamente dañina: la falsa creencia de que deben transcurrir 24, 48 o hasta 72 horas para poder denunciar una desaparición.

Por ello, se establece qué debe entenderse por actuación inmediata, definiendo obligaciones claras para las autoridades desde el primer momento en que se tiene conocimiento de una desaparición. Con ello, se busca cerrar los vacíos que hoy permiten retrasos injustificados y prácticas que contravienen el espíritu de la ley.

El documento subraya que de acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, la crisis continúa agravándose: los casos han aumentado de forma sostenida, con incrementos del 7.3 por ciento en 2023, 6.3 por ciento en 2024 y un alarmante 12 por ciento en 2025.

“La desaparición de personas no son cifras, son vidas interrumpidas y familias atrapadas en la incertidumbre. Cada minuto cuenta, y cada retraso puede ser irreversible“, advirtió la diputada Muñoz Moreno.

Insistieron las legisladoras en que las malas prácticas institucionales no solo retrasan las denuncias, también reducen drásticamente las posibilidades de encontrar a las personas con vida.

En este sentido, acota que ninguna autoridad podrá imponer plazos de espera para iniciar la búsqueda, la actuación deberá ser inmediata, sin condiciones ni dilaciones. Además, el proyecto contempla el fortalecimiento de la capacitación de las y los servidores públicos, campañas de difusión para que la ciudadanía conozca su derecho a denunciar de forma inmediata, y sanciones para las autoridades que incumplan con estas obligaciones.