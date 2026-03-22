MC planteó en el Congreso de la CDMX una jornada masiva de atención animal el 12 de abril

La diputada local Luisa Fernanda Ledesma Alpízar propuso realizar una jornada de esterilización, vacunación, desparasitación y adopción responsable para atender la sobrepoblación animal y los riesgos sanitarios.

Las campañas masivas gratuitas de esterilización, vacunación, desparasitación y adopción responsable de animales de compañía se proponen que se realicen el próximo 12 de abril en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de atender el bienestar animal, reducir la sobrepoblación y prevenir riesgos de salud pública.

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La diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, presentó en el Congreso de la Ciudad de México un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud y a las alcaldías a implementar estas jornadas en coordinación con la Agencia de Atención Animal, en el marco del Día de los Seres Sintientes.

El planteamiento señala que el abandono y la sobrepoblación de animales de compañía constituyen un problema que impacta tanto en el bienestar animal como en la salud pública y la convivencia social. En la capital del país se estima la existencia de alrededor de un millón de perros y gatos en situación de calle.

De acuerdo con el diagnóstico, aunque se han realizado campañas de esterilización y atención animal, estas resultan insuficientes frente a la demanda, debido a limitaciones económicas, falta de cobertura en algunas zonas y desinformación sobre los servicios disponibles.

La propuesta plantea avanzar hacia una estrategia integral que incluya el control poblacional, la promoción de la adopción responsable, la difusión del cuidado animal y la participación conjunta entre autoridades y ciudadanía, con el propósito de que estas acciones tengan alcance territorial en toda la ciudad.

Asimismo, se retoma el reconocimiento de los animales como seres sintientes, lo que implica la obligación de garantizar su protección y trato digno, por lo que se propone vincular la conmemoración del 12 de abril con acciones concretas orientadas a prevenir el abandono y fortalecer una cultura de respeto hacia los animales.