MC presenta nueva reforma para garantizar dos días de descanso con jornada de 40 horas

La bancada en el Senado propuso modificar la LFT para establecer de manera expresa dos días de descanso obligatorio con goce íntegro de salario tras la aprobación de la reducción de la jornada laboral

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de asegurar que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales incluya de forma expresa el derecho a dos días de descanso obligatorio con salario íntegro.

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La propuesta surge tras la reforma constitucional que establece una disminución gradual de la jornada laboral, aunque los legisladores señalan que el nuevo marco no modificó de manera sustancial el régimen de descanso semanal, por lo que consideran necesario reforzar este derecho en la ley.

El coordinador de la bancada, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que la reducción de la jornada debe traducirse en mejores condiciones de vida y no quedarse solo en un ajuste normativo, sino garantizar un verdadero bienestar laboral para las personas trabajadoras.

En Movimiento Ciudadano lo tenemos claro: No basta con reducir la jornada a 40 horas, hay que garantizar 2 días de descanso a la semana por ley. ⏰🍊 pic.twitter.com/HtQovfYP8u — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) April 11, 2026

Movimiento Ciudadano sostiene que existen evidencias científicas y antecedentes internacionales que respaldan la medida, ya que las jornadas laborales extensas impactan negativamente la salud, la concentración y la productividad, además de incrementar el estrés laboral.

La iniciativa también plantea cambios en el pago de horas extraordinarias, estableciendo que cuando excedan de 12 horas semanales deberán pagarse con un 200% adicional sobre el salario ordinario, con el fin de desincentivar la sobrecarga laboral y fortalecer la protección de los derechos laborales.