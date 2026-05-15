El objetivo es convertir a los juzgados cívicos en una instancia previa para resolver conflictos menores, reduciendo la presión al sistema penal

Legisladores federales de Movimiento Ciudadano propusieron crear una Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, que permita resolver temas relativos a faltas administrativas y conflictos cotidianos como riñas, ruido y daños menores, para desahogar a las fiscalías para que atiendan los casos más graves.

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Señalaron que las disposiciones de este tipo de conflictos están dispersas en más de 2 mil 400 conjuntos de reglas municipales, por lo que la diputada Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio presentaron la iniciativa para homologar en todo el país los modelos de justicia cívica.

El objetivo es convertir a los juzgados cívicos en una instancia previa para resolver conflictos menores, reduciendo la presión al sistema penal. Colosio recordó que desde el 2017 existe un mandato constitucional para expedir esta ley, el cual ha sido ignorado por más de nueve años.

La iniciativa plantea que pleitos entre vecinos o daños menores se resuelvan mediante audiencias públicas y orales que privilegien la mediación y los acuerdos. “Necesitamos establecer un piso mínimo nacional en materia de justicia cívica”, insistió el senador.

El proyecto contempla que los juzgados cuenten con personal multidisciplinario (médicos, psicólogos y facilitadores) para ofrecer mecanismos de conciliación y acompañamiento, no solo sanciones. Además, se prevé:

Sustituir arrestos por multas o trabajo comunitario .

por multas o . Crear un modelo de justicia itinerante para zonas marginadas.

para zonas marginadas. Modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para priorizar acuerdos reparatorios .

para priorizar . Crear registros estatales y municipales para transparentar el sistema.

Finalmente, la diputada Iraís Reyes afirmó que operar un juzgado cívico profesionalizado resulta significativamente menos costoso que procesar casos por la vía penal.