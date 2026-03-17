“Me mato cada entrenamiento y partido para ir al Mundial”: Julián Quiñones

El delantero de Al Qadisiya habló de cara a la Fecha FIFA de marzo y su posible convocatoria

Julián Quiñones la rompe partido a partido en Arabia Saudita, aunque en la Selección Mexicana, tanto no le han encontrado su lugar, como tampoco ha podido rendir al máximo.

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De ahí que se le haya cuestionado mucho a Javier Aguirre si lo tiene considerado para la Copa del Mundo, al grado de que el Vasco ya se ha irritado hasta públicamente por el tema.

De cara a la Fecha FIFA de marzo, en la que el Tri se medirá a Portugal el 28 en la reinauguración del Estadio Azteca y luego el 31 en Chicago, ante una posible convocatoria, Julián Quiñones habló al respecto.

“Yo creo que para todos los jugadores es importante debutar en un Mundial. Para mí es muy importante, por eso vengo trabajando día a día para poder estar en la lista final, y eso para mí es lo más importante“.

Quiñones mandó el mensaje de que está dándolo todo para que Javier Aguirre lo contemple en la Copa del Mundo, dentro de esta discusión de si el Vasco lo quiere o no, sobre todo porque Aguirre cometió el “error” de decir públicamente que nadie ve la Liga Árabe.

“Por eso me mato cada día en los entrenamientos, en los partidos, para poder estar en esa lista decisiva y poder representar a México como lo quise siempre. Y eso para mí es lo más importante“, dijo en entrevista con Fox ONE.

"ME MATO EN CADA ENTRENAMIENTO, PARA ESTAR EN EL MUNDIAL"🇲🇽⚽️



Julián Quiñones quiere estar el 11 de junio contra Sudáfrica. #LosEspecialistas pic.twitter.com/fxkyXIkcjH — FOX (@somos_FOX) March 16, 2026

La pelea por el liderato de goleo

Julián también habló de la lucha por conseguir el campeonato de goleo en Al Qadisiya en la Liga Árabe, ya que está en la pelea con Ivan Toney del Al Ahli.

Por ahora, Quiñones tiene 24 tantos y Toney alcanzó las 25 anotaciones; así que la disputa está que arde en la recta final del campeonato en Arabia Saudita.

“La motivación me la dan mis compañeros, eso es lo principal, y por ende llegan los goles. Si yo pongo una motivación solamente a querer hacer gol y quedar campeón del torneo, quedar campeón de goleador, creo que las cosas como equipo no funcionarían muy bien, porque siempre estaría previsto individualmente.

“Y para mí siempre va a ser lo colectivo (lo más importante), por eso llegan los goles, llegan los resultados, y eso es lo que realmente importa“, precisó.