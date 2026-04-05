La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga emitió la circular 122/2026 para informar sobre un posible paro nacional y megabloqueo de transportistas, lo que podría generar afectaciones en distintos puntos del país en los próximos días.

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De acuerdo con el documento, organizaciones del sector, en particular la Asociación Nacional de Transportistas, han convocado a un paro nacional con posibles bloqueos carreteros el próximo lunes 6 de abril de 2026, situación que mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos.

Movilización busca presionar a autoridades

La movilización contempla la participación de transportistas y organizaciones campesinas, con el objetivo de presionar al gobierno ante la falta de avances en temas clave como la seguridad en carreteras, la extorsión y los costos operativos del sector.

Uno de los puntos que más preocupa es la intención de “paralizar todo” como medida de presión, lo que podría derivar en un escenario de afectaciones importantes en la movilidad nacional y en las cadenas logísticas.

Inicio desde las primeras horas del lunes

Según la información disponible, el paro iniciaría desde las primeras horas del lunes 6 de abril, con cierres totales o parciales en diversas carreteras federales y accesos clave a las principales ciudades del país.

Principales autopistas afectadas

La ATANC indicó que realizarán los cierres en las zonas que concentran mayor riesgo de afectaciones viales, esto de acuerdo con antecedentes de movilizaciones anteriores.

Carreteras principales afectadas

Carretera México–Querétaro

Carretera México–Puebla

Carretera México–Cuernavaca

Carretera México–Pachuca

Zona Norte y Bajío

Carretera Panamericana (Federal 45)

Carretera Zacatecas–San Luis Potosí (Federal 49)

Carretera Salamanca–Celaya

Vía corta a Chihuahua

Región Oeste y Pacífico

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Autopista de Occidente (15D)

Corredores estratégicos bajo presión

El documento también señala posibles afectaciones en corredores estratégicos del país como el Bajío, el Centro y el Occidente, así como en regiones del Noreste, Noroeste y Norte, abarcando estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

Finalmente, se advierte que el paro podría generar afectaciones en cruces fronterizos y aduanas, impactando el comercio y la distribución de mercancías. La situación se mantiene en desarrollo y se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles complicaciones viales.