Megan Fox reaparece en redes sociales y desata euforia en Instagram

La actriz Megan Fox regresó a Instagram con nuevas fotos tras casi dos años de ausencia y acumuló más de 1.5 millones de “me gusta”.

Después de mantener su perfil completamente vacío durante meses, Megan Fox reapareció este 3 de marzo con una nueva publicación que rápidamente se volvió tendencia. La actriz había eliminado todas sus fotos anteriores y dejado de seguir cuentas, lo que alimentó especulaciones entre sus seguidores.

Su regreso estuvo acompañado de un mensaje breve en sus historias: “Estoy viva. Acaban de aparecer nuevas fotos”. Con ello confirmó su vuelta a la plataforma y dio inicio a una nueva etapa digital en 2026.

En el carrusel de cinco imágenes, Fox apostó por un estilismo completamente negro con inspiración punk y dosmilera. El conjunto incluyó un corsé ajustado con ligas, medias altas semitransparentes y tacones de plataforma a juego, además de una gargantilla de cuero con detalles metálicos y varios anillos plateados.

El maquillaje destacó por un delineado estilo cat eye, piel mate y labios en tonos naturales. Su melena oscura lució con volumen y ligera ondulación, reforzando la estética del shoot. En el último clip del carrusel, la actriz aparece moviendo el cabello hacia atrás mientras mira fijamente a la cámara.

La publicación fue acompañada por la frase: “todo es más hermoso porque estamos condenados”.

Reacciones y millones de likes

En pocas horas, la publicación superó los 1.5 millones de “me gusta” y acumuló más de 26 mil comentarios, cifras que continúan en aumento. Los mensajes de sus fans reflejaron entusiasmo por su regreso, con expresiones como “¡Mamá ha vuelto!” y “Te extrañamos”.

Entre las reacciones también destacó la de su exnovio, el músico Machine Gun Kelly, quien comentó: “Me alegra mucho tener tu número de teléfono”, provocando aún más conversación en la sección de comentarios.

Con una sola publicación, Megan Fox confirmó que sigue siendo una de las figuras más influyentes en redes sociales, capaz de generar impacto inmediato con cada aparición pública.