Conoce cuándo cae el próximo megapuente en México 2026, días de descanso oficial, fechas clave y quiénes aplican para este esperado descanso escolar

El próximo lunes 13 de abril terminan oficialmente las vacaciones de Semana Santa 2026, por lo que millones de estudiantes en México regresarán a clases conforme al calendario escolar de la SEP.

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Aunque el regreso a clases será obligatorio, los estudiantes no tendrán que esperar mucho para un nuevo descanso, ya que el calendario oficial contempla un nuevo megapuente a inicios de mayo.

Megapuente confirmado en mayo

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026, el primer gran descanso llegará el viernes 1 de mayo, debido a la conmemoración del Día del Trabajo, generando un esperado megapuente para estudiantes y trabajadores.

Además del 1 de mayo, habrá otros días sin actividad escolar: el martes 5 de mayo (Batalla de Puebla), el 15 de mayo (Día del Maestro) y el viernes 29 de mayo por Consejo Técnico Escolar, lo que convierte mayo en un mes con múltiples descansos.

No todos son días de descanso laboral

Es importante destacar que, según la Ley Federal del Trabajo, el 5 y 15 de mayo no son días feriados oficiales para trabajadores, por lo que la suspensión de actividades solo aplica para estudiantes y docentes.

Después de estos descansos, únicamente quedarán tres días feriados oficiales en lo que resta del año 2026, los cuales se aplicarán en el siguiente ciclo escolar.

Próximos descansos oficiales del año

Los días feriados restantes son el 16 de septiembre (Independencia de México), el 16 de noviembre (Revolución Mexicana, recorrido del 20) y el 25 de diciembre (Navidad), cerrando así el calendario de descansos oficiales del año.